Лингвисты выяснили, почему люди повторяются при разговоре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Лингвисты узнали, что в речи людей бывают языковые повторы при недостатке информации. Об этом рассказали представители Российского научного фонда со ссылкой на материал в Journal of Pragmatics.
Кроме того, причиной тавтологии может стать нежелание делиться информацией. "Раньше лингвисты считали, что языковые повторы употребляются только в ситуациях, когда все участники общения владеют информацией. Мы решили опровергнуть эту точку зрения и показать, что тавтология может быть также использована говорящим для того, чтобы избежать прямого ответа на вопрос", – делится доцент Санкт-Петербургского государственного университета, один из авторов исследования Елена Вилинбахова.
Как считает лингвист, благодаря тавтологии собеседник может сделать отсылку к каким-то общим знаниям или представлениям. Например, повторы регулярно встречаются в крылатых выражениях, речах политиков, а также поговорках.
При этом данная особенность характерна во многих современных европейских языках.
В результате российские и испанские ученые провели своеобразную перепись тавтологий, которые употребляли простые американцы. Помимо того, анализировались речи журналистов и политических деятелей в печатной прессе за последнее столетие и в интернете за все время его существования.
В итоге обнаружены три разных типа подобных высказываний.
В первую категорию включены тавтологии-распространители, отсылающие слушателя к широкому кругу представлений о мире. Следующей категорией стали тавтологии-ограничители, а в третьей – тавтологии-блоки. Последние нужны для сужения трактовки языкового выражения до точного.
По словам специалистов, их открытие пригодится для разработки систем машинного перевода и голосовых помощников.
Ранее были названы самые "позорные" речевые ошибки в русском языке. Топ-10 возглавило неправильное ударение в слове "звонит". В антирейтинг также попали употребление словосочетаний "более лучше", "кофе экспрессо".
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