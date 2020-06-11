Лингвисты выяснили, почему люди повторяются при разговоре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лингвисты узнали, что в речи людей бывают языковые повторы при недостатке информации. Об этом рассказали представители Российского научного фонда со ссылкой на материал в Journal of Pragmatics.

Кроме того, причиной тавтологии может стать нежелание делиться информацией. "Раньше лингвисты считали, что языковые повторы употребляются только в ситуациях, когда все участники общения владеют информацией. Мы решили опровергнуть эту точку зрения и показать, что тавтология может быть также использована говорящим для того, чтобы избежать прямого ответа на вопрос", – делится доцент Санкт-Петербургского государственного университета, один из авторов исследования Елена Вилинбахова.

Как считает лингвист, благодаря тавтологии собеседник может сделать отсылку к каким-то общим знаниям или представлениям. Например, повторы регулярно встречаются в крылатых выражениях, речах политиков, а также поговорках.

При этом данная особенность характерна во многих современных европейских языках.

В результате российские и испанские ученые провели своеобразную перепись тавтологий, которые употребляли простые американцы. Помимо того, анализировались речи журналистов и политических деятелей в печатной прессе за последнее столетие и в интернете за все время его существования.

В итоге обнаружены три разных типа подобных высказываний.

В первую категорию включены тавтологии-распространители, отсылающие слушателя к широкому кругу представлений о мире. Следующей категорией стали тавтологии-ограничители, а в третьей – тавтологии-блоки. Последние нужны для сужения трактовки языкового выражения до точного.

По словам специалистов, их открытие пригодится для разработки систем машинного перевода и голосовых помощников.

Ранее были названы самые "позорные" речевые ошибки в русском языке. Топ-10 возглавило неправильное ударение в слове "звонит". В антирейтинг также попали употребление словосочетаний "более лучше", "кофе экспрессо".