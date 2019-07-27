"Ихний" и "ложить": названы самые "позорные" речевые ошибки в русском языке

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Топ-10 самых "позорных" речевых ошибок возглавило неправильное ударение в слове "звонит".

Как рассказала "Российской газете" профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова, неправильное ударение в этом слове мгновенно выдает некультурного человека.

На втором месте оказалось использование просторечий "ихний" и "евонный". А замыкает тройку лидеров антирейтинга употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть".

Кроме того, в десятку речевых ошибок вошло неправильное ударение слова "договоры". Правильно, отмечает лингвист, делать ударение на третий слог. По мнению специалиста, эта ошибка получила распространение во времена Хрущева.

Еще одной "позорной" речевой ошибкой является неправильное склонение числительных. Вместо "в двухтысчно первом году" следует говорить "в две тысячи первом году".

В антирейтинг также попали употребление словосочетаний "более лучше", "кофе экспрессо" вместо "эспрессо", путаница в понятиях "надевать" и "одевать" и ударение в слове "торты".

Ранее эксперты выразили обеспокоенность тем, что в речи россиян появилось большое количество слов-паразитов.

В Российской ассоциации учителей литературы и русского языка отметили, что необходимо "стандартизировать" языковые нормы, проведя проверку всех словарей, которые доступны на современном рынке.

К числу таких "паразитических" практик относится, к примеру, употребление так называемого "олбанского" языка, который стал популярным среди молодежи в начале 2000-х годов. По данным опросов, резко негативную реакцию россиян, особенно старшего поколения, вызывают такие выражения, как "превед", "посоны", "ржунимагу" и аббревиатура ИМХО.

Многие активно критикуют распространенные в офисных чатах и мессенджерах сокращения, включая "спс" (спасибо), "нзчт" (не за что) и "пжлст" (пожалуйста), а также всевозможные искажения слова "нормально".