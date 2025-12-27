ПВО пресекла попытку атаки еще двух БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака вражеских дронов на Москву началась вечером 27 декабря. Всего над столичным регионом ликвидирован уже 21 вражеский БПЛА.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Также аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

