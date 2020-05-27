Ученые нашли у шимпанзе зачатки речи

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Группа британских биологов выявила в обиходе шимпанзе зачаточные проявления речи. Об этом сообщает журнал Bilogy Letters.

Как заявляют специалисты, при общении животные совершают определенные движения губами, которые совпадают с ритмом речи человека. Такой вывод они сделали после наблюдения за популяцией шимпанзе Pan troglodytes в зоопарках и на воле.

Ученые отметили, что ритм "речи" у животных иногда отличался вдвое. Тем не менее в сочетании с особыми звуками эти движения рассматриваются как параметр коммуникации и социального взаимодействия между обезьянами.

"Наши выводы подтверждают гипотезу о том, что древние ритмичные сигналы приматов служили для привлечения внимания", – рассказал руководитель исследования Адриано Ламейра из Школы психологии и нейронаук при Университете Сент-Эндрюс.

Он также заявил, что пока теория требует дополнительного подтверждения на примере других приматов.

