Московский зоопарк планирует привезти из Китая золотых обезьян

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Московский зоопарк в течение нескольких лет намерен договориться с Китаем о приобретении золотых обезьян, рассказала Агентству "Москва" гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Мы хотим привезти золотых обезьян из Китая. Золотых обезьян еще нет ни у кого в Европе – это наша мечта, чтобы у нас в коллекции был такой вид", – рассказала она.

По словам Акуловой, переговоры пришлось прерывать из-за вспышки коронавируса.

"Это большой и небыстрый вопрос. Золотых обезьян из Китая почти так же сложно получить, как и панд. Еще пару лет потребуется точно", – добавила Акулова.

Ранее гендиректор зоопарка сообщила, что доставленному из Приморья леопарду Эльбрусу могут установить протез на больную лапу. После реабилитации ему найдут невесту.