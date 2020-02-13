Самец панды сделал валентинку для подруги в столичном зоопарке

Фото: скриншот видео facebook.com/MoscowZoo

Самец панды Жуи, которого содержат в Московском зоопарке, сделал для своей подруги – панды Диндин – открытку в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в соцсети зоосада.

Работники учреждения подготовили для животного по имени Жуи доску в форме сердца и передали ему кисть с красной краской. Как заявили смотрители, которые проводят для зверей уроки рисования, панде особенно нравится именно такой цвет.



Ранее сообщалось, что в День святого Валентина, 14 февраля, обитатели Московского зоопарка получат праздничные угощения. В течение дня, как рассказала директор учреждения Светлана Акулова, животным передадут любимые лакомства.

Столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

