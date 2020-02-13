Московский зоопарк угостит питомцев съедобными валентинками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
В День святого Валентина обитатели Московского зоопарка получат праздничные угощения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в День всех влюбленных животные получат свои самые любимые лакомства в течение дня. Такое исключение было сделано в честь праздника, в обыденные дни питомцев кормят ранним утром и вечером.
"Наши питомцы будут получать свои самые любимые лакомства в течение дня, а посетители смогут наблюдать за тем, как животные радуются съедобным валентинкам и играют с ними", – рассказала Акулова.
Она добавила, что, например, азиатским слонам дадут порцию сладкой морковки, хрустящих яблок, тыквы и капусты, а также особое печенье с полезными веществами и витаминами.
Борнейские орангутаны Личи, Джелай, Матику и Джентан 14 февраля полакомятся клубникой и тропическими фруктами. А мандрилы в этот день получат крекеры в виде сердца, манго и драконий фрукт. Показательные кормления 14 февраля будут проходить с 10:30 до 16:00.
Московский зоопарк в честь Дня святого Валентина также проводит собственную акцию "1+1". 14 февраля влюбленные пары смогут попасть в зоопарк по одному билету. Для этого влюбленным нужно будет в один голос сообщить на кассе дату своего знакомства.
Ранее сообщалось, что столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.
Кроме того, в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.
Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.
Как провести День всех влюбленных в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: