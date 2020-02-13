Московский зоопарк угостит питомцев съедобными валентинками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В День святого Валентина обитатели Московского зоопарка получат праздничные угощения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в День всех влюбленных животные получат свои самые любимые лакомства в течение дня. Такое исключение было сделано в честь праздника, в обыденные дни питомцев кормят ранним утром и вечером.

"Наши питомцы будут получать свои самые любимые лакомства в течение дня, а посетители смогут наблюдать за тем, как животные радуются съедобным валентинкам и играют с ними", – рассказала Акулова.

Она добавила, что, например, азиатским слонам дадут порцию сладкой морковки, хрустящих яблок, тыквы и капусты, а также особое печенье с полезными веществами и витаминами.

Борнейские орангутаны Личи, Джелай, Матику и Джентан 14 февраля полакомятся клубникой и тропическими фруктами. А мандрилы в этот день получат крекеры в виде сердца, манго и драконий фрукт. Показательные кормления 14 февраля будут проходить с 10:30 до 16:00.

Московский зоопарк в честь Дня святого Валентина также проводит собственную акцию "1+1". 14 февраля влюбленные пары смогут попасть в зоопарк по одному билету. Для этого влюбленным нужно будет в один голос сообщить на кассе дату своего знакомства.

Ранее сообщалось, что столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

Кроме того, в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.