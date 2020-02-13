Фасад павильона МЦД украсят видеооткрыткой с сердцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Фасад павильона Московских центральных диаметров (МЦД) украсит 26-метровая видеооткрытка с сердцами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Внешний фасад павильона украсит видеооткрытка с парящими сердцами, а внутри павильона праздничное настроение создадут при помощи тематических украшений", – рассказали в пресс-службе.
Также 14 февраля в павильоне пройдет акция "20 шагов до встречи", в рамках которой любой посетитель сможет попробовать найти себе друга по переписке. А желающим найти вторую половинку предложат сделать фотографию в павильоне и разместить ее на специальной доске, оставив свои контакты.
Кроме того, в День всех влюбленных в павильоне МЦД при поддержке Государственного музея Александра Пушкина пройдет лекция и выставка "Поэт и его музы. Донжуанский список Пушкина". Гости увидят 40 портретов женщин, которым поэт посвящал свое творчество. Выставка будет работать с 09:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.
Кроме того, в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.
Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.
Как провести День всех влюбленных в Москве
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