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Москва 24

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Общество

15:49

Названы лучшие места для романтических фотографий в Москве

общество досуг культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перечень лучших мест для романтических фотосессий составили в столичном комитете по туризму. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Среди наиболее интересных достопримечательностей города были выбраны сад "Эрмитаж", "Парящий мост" в парке "Зарядье" и Московский планетарий. Кроме того, в туристическом комитете отметили Третьяковский мост и местные "деревья любви".

"День всех влюбленных – это особый повод рассказать о своих чувствах в самых романтических местах Москвы, а также сделать красивые фотографии на фоне городских пейзажей и достопримечательностей столицы", – подчеркнули эксперты.

В саду "Эрмитаж" установлено волшебное сердце – памятник всем влюбленным. Пары также привлекут местные красивые дорожки. В столичном планетарии установили звездную фотозону, а также красивые фотографии получатся на фоне звездного неба.

Также в День всех влюбленных в столице можно будет признаться в любви на большом медиаэкране. Он установлен на фасаде здания "Цифрового делового пространства" на Покровке. Сообщения будут принимать до 21:59 в пятницу, 14 февраля, на сайте организации.

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