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Общество

09:01

Фасад Останкинской башни преобразится в валентинку в День всех влюбленных

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На медиафасаде Останкинской башни в День всех влюбленных появится валентинка.

"14 февраля на медиафасаде телебашни будет размещена валентинка с поздравлением", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы телебашни.

Отмечается, что в день романтичного праздника посетителей Останкинской башни ждет развлекательная программа. В частности, на смотровой площадке разместят тематическую фотозону, где каждый желающий сможет признаться в любви и запечатлеть это на фото. Также там запланирован музыкальный вечер.

Помимо этого, все желающие смогут отправить валентинки с высоты 337 метров. Уточняется, что почтовый ящик на телебашне является самым высоким в России.

Ранее романтиков пригласили прокатиться по канатной дороге. В День всех влюбленных предлагается увидеть московские пейзажи со скидкой 14%. Также можно удивить свою вторую половинку, признавшись в любви на высоте 35 метров.

Также сообщалось, что москвичи 14 февраля смогут признаться в чувствах с большого медиаэкрана. Его установят на здании "Цифрового делового пространства" на Покровке.

"Это наш город": москвичи 14 февраля смогут признаться в любви с большого медиаэкрана

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