ВДНХ отпразднует День влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ подготовил специальную программу ко Дню Святого Валентина, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отметить 14 февраля приглашают не только влюбленные пары, но и тех, кто еще в поиске своей второй половины, а также семьи с детьми.

Гостей выставки ожидают свидания в формате speed dating, акция по обмену валентинками, театральная постановка, научно-развлекательный фестиваль. Большая часть мероприятий пройдет на катке ВДНХ, нужно будет лишь купить билет на ледовую площадку.

Весь день аниматоры будут выдавать гостям катка светящиеся наклейки в виде сердца – они станут знаком того, что человек открыт к дружескому или романтическому общению.

Для мечтающих встретить вторую половинку на "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Дружба народов" пройдут быстрые свидания. Это популярный формат знакомств, когда на общение дают всего несколько минут, а затем собеседник меняется. Мероприятие будет состоять из трех сессий свиданий по часу каждая. Один гость может принять участие только в одной сессии.

В павильонах проката коньков пройдет акция по обмену валентинками. Открытки желающим выдадут на месте, им нужно будет только написать на них поздравление. Открытку надо будет отдать лично или опустить ее в специальный ящик, а каждый желающий сможет достать ее оттуда.

Вечером на сцене катка и рядом с ней пройдет концертная и развлекательная программа. Для гостей выступят кавер-группы и популярные артисты. Также подготовлены тематические викторины и игры.

В 18:30 на сцену выйдет актер Александр Петров, который подведет итоги конкурса "Предложение на катке". Чтобы принять участие, нужно рассказать о своей истории любви. Правила конкурса опубликованы на странице актера в Instagram.

Праздничные мероприятия пройдут и за пределами катка. На площадке "Парикмахерская на ВДНХ", расположенной в строении № 172 "Парка ремесел" пройдут бесплатные мастер-классы по дизайну ногтей и созданию простых причесок с элементами кос и локонов. На сцене лектория в павильоне "Рабочий и колхозница" поставят спектакль о любви "Двое на качелях" по одноименной пьесе Уильяма Гибсона. Оба мероприятия бесплатные, но потребуется регистрация.

В "Москвариуме" до 16 февраля будет проходить научно-развлекательный фестиваль "Влюбленные в океан". Желающие смогут послушать лекции, посетить открытые танцевальные уроки.

Экскурсии, лекции и открытые уроки танцев пройдут в зоне "Аквариум", расположенной на нулевом этаже центра. Чтобы попасть туда, надо приобрести входной билет в кассах или на сайте. Посмотреть экспозицию бесплатно в День всех влюбленных смогут посетители с именами Валентин и Валентина. Для этого на стойке информации на нулевом этаже перед входом в "Аквариум" необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. Праздник также известен как День святого Валентина. Отмечающие дарят любимым и дорогим людям приятные мелочи – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки – валентинки. Принято также посещать различные романтические мероприятия.

В День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Транслировать их будут на большом медиаэкране, установленном на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.

Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00. Светодиодный экран размером 5,3 на 6,72 метра расположен на фасаде здания, который выходит на Садовое кольцо. Для участия в бесплатном марафоне нужно оставить текст романтического признания на сайте ЦДП. Сообщения принимают до 21:59 14 февраля.