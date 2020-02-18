Приморскому леопарду Эльбрусу найдут невесту после реабилитации

Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов
Доставленному из Приморья в Москву леопарду Эльбрусу после реабилитации найдут невесту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.
"Восстановив этого зверя, мы сможем включить его в программу по воспроизводству, и он будет участвовать в программе размножения. Мы сможем ожидать от него потомства", – отметила она.
По словам Акуловой, это важно, поскольку животное дикое и его кровь понадобится для сохранения генетической линии.
Сейчас состояние леопарда Эльбруса хорошее, транспортировку он перенес благополучно. "Он вышел на обед и съел говядину и куропатку", – добавила гендиректор.
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Ранее заведующий ветеринарным отделом Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Дмитрий Егоров рассказал, что у леопарда обнаружили опухоль левой лопатки и атрофию задних конечностей. Также у животного ампутирован небольшой участок хвоста.
По словам Акуловой, Эльбрусу может понадобиться установка протеза вместо больной лапы. 30 дней леопард будет находиться на карантине.
После восстановления животное будет жить в Центре воспроизводства редких видов зоопарка в Подмосковье. Сейчас в дикой природе осталось 103 особи данного вида.
Леопарда обнаружил охотнадзор в марте 2019 года у границ национального парка "Земля леопарда". Зверь находился в критическом состоянии после столкновения с автомобилем.
Чтобы спасти редчайшего хищника, его оперативно доставили в реабилитационный центр "Тигр". После продолжительного лечения угроза для жизни миновала, однако у него развилась хромота из-за атрофии мышц задней левой лапы.
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