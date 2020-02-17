Ветеринары рассказали, чем чаще всего болеют животные в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице домашние животные чаще всего страдают от дерматита, ожирения, мочекаменной болезни, также питомцы заражаются кальцивирозом, панлейкопенией, микоплазмозом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.

Отмечается, что каждый год на прием к специалистам попадает около 550 тысяч домашних животных. Зачастую, как сообщили в комитете ветеринарии, питомцы заболевают от неправильного питания и содержания.

"Из паразитарных болезней у животных наиболее часто встречается аскаридоз, демодекоз и отодектоз", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что для профилактики заразных заболеваний нужно делать животным прививки в раннем возрасте.

"В обязательном порядке проводится вакцинация против бешенства. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки против экто- и эндопаразитов. В частности, это необходимо перед вывозом животных на дачу в весенне-осенний период", – отметили в пресс-службе.

Ветеринары подчеркивают, что, если у животного отсутствует аппетит, угнетенное состояние, изменение в поведении, необходимо обратиться к ветеринару.

Ранее правительство поддержало законопроект Минсельхоза, согласно которому вводится необходимость чипирования домашних животных. В настоящий момент проект закона прорабатывается и будет внесен в Госдуму.

Эксперты также одобрили инициативу ведомства. По их мнению, это поможет обезопасить жизнь животных и в случае каких-либо происшествий привлечь к ответственности хозяев.

