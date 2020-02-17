Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:51

Ветеринары рассказали, чем чаще всего болеют животные в столице

животные общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице домашние животные чаще всего страдают от дерматита, ожирения, мочекаменной болезни, также питомцы заражаются кальцивирозом, панлейкопенией, микоплазмозом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.

Отмечается, что каждый год на прием к специалистам попадает около 550 тысяч домашних животных. Зачастую, как сообщили в комитете ветеринарии, питомцы заболевают от неправильного питания и содержания.

"Из паразитарных болезней у животных наиболее часто встречается аскаридоз, демодекоз и отодектоз", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что для профилактики заразных заболеваний нужно делать животным прививки в раннем возрасте.

"В обязательном порядке проводится вакцинация против бешенства. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки против экто- и эндопаразитов. В частности, это необходимо перед вывозом животных на дачу в весенне-осенний период", – отметили в пресс-службе.

Ветеринары подчеркивают, что, если у животного отсутствует аппетит, угнетенное состояние, изменение в поведении, необходимо обратиться к ветеринару.

Ранее правительство поддержало законопроект Минсельхоза, согласно которому вводится необходимость чипирования домашних животных. В настоящий момент проект закона прорабатывается и будет внесен в Госдуму.

Эксперты также одобрили инициативу ведомства. По их мнению, это поможет обезопасить жизнь животных и в случае каких-либо происшествий привлечь к ответственности хозяев.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика