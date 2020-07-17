Россияне рассказали об изменении отношений в семье в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты выяснили, как изменились отношения в семьях во время самоизоляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

По данным экспертов, почти каждый пятый житель России (18%) сообщил об ухудшении отношений со второй половинкой в период самоизоляции, а прогресс отметили только 6% опрошенных.

О том, что в период самоизоляции нарушилась связь с детьми, рассказали 10% россиян. А 13% отметили, что отношения с детьми улучшились.

5% респондентов отметили ухудшения в отношениях с родителями, 19% рассказали об укреплении отношений.

Согласно результатам исследования, 76% рассказали, что за этот период отношения с супругом и родителями не изменились.

Ранее доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко предложила россиянам поэкспериментировать со своей внешностью после режима самоизоляции. Она подчеркнула, что смена имиджа может посодействовать росту ощущения уверенности в себе после снятия ограничений.