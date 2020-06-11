Психолог рекомендовала поэкспериментировать с внешностью после самоизоляции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Смена имиджа поможет психологически справиться с выходом из режима самоизоляции и перейти на следующий жизненный этап, рассказала доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
"Простым и в то же время действенным способом материализовать свое развитие может быть новая прическа, обновление своего имиджа. Особенно часто на интуитивном уровне это используют женщины: совсем небольшие штрихи в образе, новая вещь в гардеробе становятся символом обновления", – рассказала Даниленко Агентству "Москва".
Она пояснила, что эксперименты с имиджем придают уверенность.
"Иногда бывает одна-единственная вещь, которую человек надел, и она помогает ему почувствовать себя совсем иначе, более легким, более свободным", – пояснила психолог.
Ранее Даниленко рекомендовала сделать "капсулу времени" в память о периоде самоизоляции. Специалист пояснила, что для большинства выход из режима самоизоляции будет непростым, уточнив, что предстоит привыкнуть к новому ритму жизни. Чтобы было проще осознавать происходящее, Даниленко посоветовала сделать "капсулу времени", которая, по ее словам, поможет стабилизировать эмоциональное состояние и сделать послание себе в будущее.
Психолог добавила, что при создании такой капсулы можно использовать листы бумаги или другие вещи, которые окружали на период самоизоляции. Она рекомендовала написать на листах слова, которые приходят на ум при вспоминании о времени, которое было проведено дома.
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