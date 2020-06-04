Психолог рассказала о пользе временного одиночества

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Семейный психолог Марина Богомолова рассказала, насколько временное одиночество может быть полезно для психологического состояния человека. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, в жизни наступают периоды, когда даже самым общительным людям необходима пауза. При этом зависимость человека от социума падает – общество достаточно развито, чтобы можно было строить жизнь самостоятельно и ни на кого не опираться.

Богомолова объяснила, что личное пространство человека рассматривается примерно в радиусе 15-20 сантиметров от тела. При этом физическими контактами его нарушение не ограничивается – человеку также вредят информационное загрязнение или переизбыток эмоциональных связей.

По мнению профессора Алана Уайта из Университета Лидса периодическое уединение особенно важно для мужчин, поскольку они статистически чаще страдают от сердечных заболеваний. В этом смысле покой помогает им восстановить ритм сердечных сокращений и кровяное давление.

Временное одиночество, как заявила психолог Марина Богомолова, может сравниться со здоровым сном. Поэтому желательно, чтобы каждый член семьи уважал личное пространство своих домочадцев.

Семейный и детский психолог Наталья Искра ранее отметила, что в условиях изоляции естественно, что вскрываются старые конфликты. Чтобы избежать ссор, следует спокойно проговорить, что конкретно не устраивает каждого партнера или члена семьи.

