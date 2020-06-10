Психолог посоветовала сделать "капсулу времени" в память о периоде самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог Ольга Даниленко рекомендовала сделать "капсулу времени" в память о периоде самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист пояснила, что для большинства выход из режима самоизоляции будет непростым, уточнив, что предстоит привыкнуть к новому ритму жизни. Чтобы было проще осознавать происходящее, Даниленко посоветовала сделать "капсулу времени", которая, по ее словам, поможет стабилизировать эмоциональное состояние и сделать послание себе в будущее.

Психолог добавила, что при создании такой капсулы можно использовать листы бумаги или другие вещи, которые окружали на период самоизоляции. Она рекомендовала написать на листах слова, которые приходят на ум при вспоминании о времени, которое было проведено дома.

"Возьмите 12 небольших листков бумаги. На трех напишите по одному существительному, которые наиболее часто крутятся в голове, когда вы думаете о происходящем с вами в сегодняшней ситуации. Еще на трех напишите по одному глаголу, еще на трех – по одному прилагательному, еще на трех – по одному имени тех людей, которые были очень важны для вас в эти дни", – рассказала Даниленко.

После данной процедуры она рекомендовала взять небольшую коробочку и сложить туда письмо и предметы, которые были постоянно под рукой. Она пояснила, что это могут быть журнальные или газетные страницы, мелкая игрушка, рисунок, брелок и другие вещи.

При составлении письма она рекомендовала опираться на свои желания и мечты. После того как все вещи будут в коробке, нужно обмотать ее скотчем, написать дату составления и указать срок открытия коробки, пояснила психолог.

Специалист добавила, что "капсулу времени" можно сделать как самостоятельно, так и вместе с членами семьи. Она пояснила, что в любом случае это поможет сделать шаг к осмыслению происходящего в жизни.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. При этом жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми.

