Снятие ограничений улучшит психологическое состояние москвичей – депутат МГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снятие большинства ограничений в Москве благоприятно отразится на психологическом состоянии горожан, заявил депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

"Хорошо даже не потому, что бизнес начнет работать, хотя и это тоже очень важно. Но это хорошо с психологической точки зрения: ощущение, что ты можешь спокойной пойти на улицу, да, пусть в маске, пусть пока не все совершенно, но это уже абсолютно другая ситуация. Это возвращение людей к нормальной жизни", – приводит слова Медведева Агентство "Москва".

Также депутат отметил, что ограничительные меры благоприятно сказались на результатах борьбы с распространением коронавируса.

"Не прими здесь меры, я думаю, мы имели бы другие результаты", – добавил Медведев.

С 1 июня, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в городе заработали непроводольственные магазины и некоторые организации сферы услуг.

Уже с 9 июня в столице приступили к следующему этапу снятия ограничений. Горожанам разрешили гулять без ограничений, были отменены цифровые пропуска и режим самоизоляции. Помимо этого, открылись парикмахерские и салоны красоты.

С 16 июня планируется открыть летние веранды ресторанов, а спустя неделю – стационарные заведения общепита. Помимо этого, откроются спортзалы и оздоровительные комплексы.

