Психолог рекомендовала после самоизоляции ходить на шопинг сытыми

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После снятия режима самоизоляции на шопинг лучше ходить сытым и в хорошем настроении, сообщила психолог семейного центра СЗАО столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Володина.
По ее словам, это поможет избежать импульсивных покупок.
"Перед тем как отправиться в магазин, составьте список покупок или меню на несколько дней (если речь о продуктах). Чтобы не купить лишних вещей гардероба, составьте образы из имеющихся нарядов, проанализируйте, чего вам не хватает, и внесите эти вещи в список", – приводит слова Володиной Агентство "Москва".
Также она посоветовала избегать похода по магазинам в день зарплаты, а собираясь совершить крупную покупку, нужно обдумать ее необходимость в течение суток.
В столице правила посещения ТЦ изменились: пускать будут ограниченное число посетителей, а убирать помещения – гораздо чаще. К примеру, серьезнее стала обработка одежды после примерки.
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко ранее рассказала Москве 24, как избежать лишних покупок при вновь открытых торговых центрах. По ее мнению, сейчас стоит ожидать большого потока посетителей в непродовольственных магазинах, так как людям необходимо восполнить недостаток эмоций, которых так не хватало в домашних условиях.
Специалист выразила мнение, что это может привести к такому явлению, как шопоголизм. Когда человек начинает скупать вещи, даже если они ему не нужны. Овчаренко считает, что это попытка уйти от стресса, реализовать свои потребности.
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