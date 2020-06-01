Как избежать ненужных покупок в ТЦ. Советы психолога

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как избежать лишних покупок при вновь открытых торговых центрах. По ее мнению, сейчас стоит ожидать большого потока посетителей в непродовольственных магазинах, так как людям необходимо восполнить недостаток эмоций, которых так не хватало в домашних условиях.

"Люди выйдут из состояния депривации, из недостаточности эмоций. Естественно, возникнет желание восстановить эмоциональный комфорт через покупки. Просто сделать себе что-то приятное, наградить себя за такой большой период воздержания, удовлетворить эмоциональную потребность в новизне, в эмоциях, в новых впечатлениях, сменить обстановку", – считает психолог.

Специалист считает, что это может привести к такому явлению, как шопоголизм. Когда человек начинает скупать вещи, даже если они ему не нужны. Овчаренко считает, что это попытка уйти от стресса, реализовать свои потребности. "Шопоголизм – это та история, когда человек бесконтрольно тратит деньги, покупает все без разбора, а потом ни разу к этой вещи не прикоснется", – рассказывает доктор наук.

Чтобы подобного не произошло, психолог советует составлять списки покупок перед походом в магазин. Это позволит не только ограничить количество приобретенного товара, но и поможет понять человеку, чего он действительно хочет, более осознанно относиться к своей жизни.

"Осознанность наступает тогда, когда мы пытаемся контролировать свой эмоциональный поток. Он прекрасно контролируется через вербализацию. Поэтому составление списков – прекрасная история. Осознанный подход позволит вам получить то, что действительно принесет вам удовольствие", – считает Овчаренко.

Психолог также отметила, что если, помимо списка покупок, человеку захотелось побаловать себя покупкой приятной мелочи, то стоит себе это позволить. "Действительно, сейчас надо сделать для себя какой-то подарок, испытать те эмоции, которых нам всем так не хватало", – резюмировала она.

С 1 июня в Москве открываются торговые центры, а также химчистки и другие сервисы бытовых услуг.

Однако правила посещения ТЦ изменились: пускать будут ограниченное число посетителей, а убирать помещения – гораздо чаще. К примеру, серьезнее стала обработка одежды после примерки.

Еще одно новое правило – соблюдение санитарной дистанции. Об этом напоминают в буквальном смысле на каждом шагу. В торговых центрах стикеры стали наклеивать заранее. Полосы будут обновлять каждые 2-3 дня, поскольку из-за большой проходимости они стираются.

Кроме того, появились правила передвижения покупателей по торговому центру, похожие на правила для автомобилистов. Расклеена разметка, чтобы потоки людей не пересекались.

Москвичам напоминают: чтобы поехать на шопинг дальше двух километров от дома, им придется выписывать цифровой пропуск.