Психолог рассказала, как парам наладить отношения после самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как наладить отношения с любимым человеком после снятия режима самоизоляции. Она призвала пары с пониманием относиться к интересам и потребностям своего партнера.

По мнению психолога, чтобы восстановить любые отношения между людьми, необходимо исходить из понимания, что любые отношения строятся так же, как и во время самоизоляции.

"Мы пытались выстроить отношения, опираясь на новые реалии, уважая границы друг друга, уважая реализацию потребностей друг друга. Здесь будет происходить то же самое", – считает Овчаренко.



Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Важно в отношениях воспринимать и понимать, что партнерская территория все же существует. Чтобы не было перекоса в восприятии времени, которое тратит человек на своего партнера в обычной жизни. У твоего партнера есть свои потребности, свои интересы со своими состояниями. Только мы можем дать возможность любимому человеку стать тем, кем он хочет, и заниматься тем, что ему нравится.

Овчаренко подтвердила, что в парах у одного из партнеров может возникнуть чувство ненужности и брошенности из-за того, что они стали реже видеться, хотя ранее проводили все время вместе. По словам психолога, это реадаптация к той жизни, которую люди вели до режима самоизоляции.

Она советует не зацикливаться на этой мысли, а вспомнить, как человек проводил свое время до пандемии. "Надо ловить все свои позиции, вспомнить, чем я занимался, какой был режим, когда и как я планировал свой день. Это очень важно. Однако, рассчитывая свой график, любой из партнеров должен понимать, что семья всегда имеет самое важное значение", – отметила психолог.

Овчаренко подчеркнула, что сейчас семьям необходимо наладить свое финансовое положение. По ее мнению, мужчины будут более заняты на работе.

"На работу сейчас будет тратиться как можно больше времени. Это естественный дисбаланс. К этому надо спокойнее относиться", – заявила Овчаренко.

Ранее стало известно, что 86% россиян считают, что не нуждаются в услугах психолога в связи с возможными последствиями режима самоизоляции. По данным опроса, лишь 7% респондентов полагают, что им потребуется психологическая поддержка. При этом женская часть опрошенных желала бы проконсультироваться с психологом активнее, чем мужская (8% против 6%).

Кроме того, необходимой поддержку специалиста больше считают представители старшего поколения (7%), нежели россияне до 24 лет (4%). Самая редкая категория желающих обратиться к психологу – люди, которые продолжают ездить на работу во время режима самоизоляции (3%). Те же, кто исполняет обязанности дистанционно, заявляли о необходимости консультации специалиста больше всех (9%).