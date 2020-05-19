Россияне рассказали, что в первую очередь сделают после отмены самоизоляции

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Россияне после окончания режима самоизоляции планируют проводить свое время в большинстве случаев вне дома, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

По данным компании, порядка 50% россиян после отмены самоизоляции планируют встретиться со своими друзьями и родственниками. Еще около 40% опрошенных первым делом пойдут к парикмахеру и косметологу.

Кроме того, согласно опросу, каждый третий опрошенный мечтает пойти в магазин одежды и торговый центр. Отправиться в путешествие изъявили желание 35% респондентов.

В ходе опроса около 27% россиян также сообщили, что после завершения самоизоляции будут в большинстве случаев отдавать предпочтения доставке товаров на дом. Около 33% опрошенных заявили, что будут меньше ходить в торговые центры и магазины.

Исследование показало, что после снятия всех ограничений россияне будут больше ценить время, думать о собственных сбережениях, а также уделять больше времени друзьям и родственникам.

Ранее психолог Арина Липкина заявила, что после выхода из режима самоизоляции привычные способы отдыха и увлечения постепенно вернутся, но в измененном виде. Она отметила, что после снятия всех ограничений не следует сразу пытаться устроить себе праздник, а нужно подумать о поэтапном выходе.

При этом она не исключила, что социальное поведение россиян изменится: семьи будут стараться держаться вместе. Она объяснила такое поведение тем, что за время самоизоляции люди стали воспринимать понятие "плечо к плечу" как что-то намного более ценное.

