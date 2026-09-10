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10 сентября, 11:09

Общество

В России создали биотехнологический препарат для лечения острого лейкоза

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова разработали биотехнологический препарат для лечения острого лейкоза. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Как рассказал Зубов, разработка создана на основе белка особого класса.

"Этот препарат позволяет выявить в организме раковые клетки и уничтожить их", – заявил он.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что разработки в области медицины и фармацевтики традиционно лидируют по числу заявок, поданных в Роспатент. По его словам, такие технологии обладают важным экспортным потенциалом.

Ранее директор Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета Галина Раменская сообщила, что ученые создают безопасное средство от ожирения на основе дигидрокверцетина, который добывают из древесины сибирской лиственницы. Он является природным антиоксидантом, и до этого его использовали только в этом качестве.

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