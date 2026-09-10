Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные освободили населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Установить контроль удалось бойцам группировки войск "Север". Вместе с тем они поразили украинские подразделения внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово. Все попытки врага выйти из окружения пресечены.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам и морским портам, а также по судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они поразили склад БПЛА в Николаеве.

Вместе с тем ликвидированы объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту Черноморск Одесской области. Там хранились грузы военного назначения, переданные Киеву иностранными государствами.

