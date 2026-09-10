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10 сентября, 08:13

Политика

ВС РФ нанесли групповые удары по логоцентрам и морским портам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение ночи 10 сентября нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в министерстве обороны России.

В результате атак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов поражены склад беспилотников в Николаеве, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту Черноморск Одесской области. Эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами.

Кроме того, удалось ударить по двум сухогрузам, которые доставляли грузы для ВСУ в порт Одессы. Также поражен буксир, сопровождавший их.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва предупреждала Киев о неизбежном ответе на удары по гражданским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, и этот ответ окажется для Украины гораздо тяжелее. В настоящее время переговоры по урегулированию украинского конфликта не проводятся, добавлял он.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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