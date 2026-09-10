Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погиб мирный житель, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину в районе поселка Пятницкое. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В оперштабе выразили соболезнования его семье.

Пострадавших доставляют в Валуйскую центральную районную больницу. У мужчины осколочное ранение шеи, у женщины предварительно диагностирована акубаротравма. Транспортное средство получило повреждения.

Ранее украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области. В результате удара травмы получил мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением ягодичной области доставили в районную больницу.