Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры

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Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Об этом агентству "Прайм" рассказала главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.
Она отметила, что с проблемой намокших купюр каждый сталкивался хотя бы раз. Причин, из-за которых это происходило, может быть много, например, стирка вещей, в карманах которых остались бумажные деньги.
Способы, помимо вышеназванных, могут лишь усугубить ситуацию. Если сушить купюры феном, они могут деформироваться, а если прогладить их утюгом, велик риск сжечь банкноты, заключила Мордасова.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассуждал, нужен ли россиянам цифровой рубль. По его мнению, для тех, кто привык расплачиваться смартфоном или картой, ничего не изменится. В то же время количество финансовых преступлений снизится.
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