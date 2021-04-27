Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры

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Проще всего просушить мокрую купюру между листами бумаги или положить ее под что-то тяжелое. Об этом агентству "Прайм" рассказала главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.

Она отметила, что с проблемой намокших купюр каждый сталкивался хотя бы раз. Причин, из-за которых это происходило, может быть много, например, стирка вещей, в карманах которых остались бумажные деньги.

Способы, помимо вышеназванных, могут лишь усугубить ситуацию. Если сушить купюры феном, они могут деформироваться, а если прогладить их утюгом, велик риск сжечь банкноты, заключила Мордасова.

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