Визажист перечислила средства для восстановления кожи после зимних холодов

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Позаботиться о коже в переходный период после зимних холодов позволит использование солнцезащитных средств, энзимов вместо кислот и антиоксидантов, рассказала визажист Мария Дитятовская.
Она отметила, что при выборе средств следует ориентироваться на текущее состояние кожи, ее потребности, а также на комфортность текстур косметических средств.
"Весной мы находимся в переходном периоде – природные условия не самые благоприятные для кожи. Нам нужно не допустить обезвоженности кожи. <...> Самым важным в теплый сезон является солнцезащитное средство", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Дитятовская подчеркнул, что кожа, которая постоянно находится без защиты, будет преждевременно стареть. Кроме того, может нарушиться выработка коллагена и появиться пигментация. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо в качестве финального этапа дневного ухода использовать санскрин.
Если тип кожи жирный или комбинированный, то данное средство можно сразу наносить после использования сыворотки, добавила Дитятовская. Для сухой или обезвоженной кожи перед санскрином следует пользоваться дневным кремом.
Тем, кто использует в уходе за лицом аминокислоты, весной следует присмотреться к более щадящим веществам, которые не повышают фоточувствительность. Например, можно использовать энзимы. По словам косметолога, эти белки бережно и эффективно отшелушивают отмершие клетки кожи. Также в теплое время года можно убрать из косметички праймеры.
"Правильно подобранный уход заменит специальные основы для макияжа – хорошо увлажненная и отшелушенная кожа будет прекрасной базой для нанесения тона", – заключила она.
Ранее врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова рассказала, что с марта по сентябрь необходимо использовать солнцезащитный крем для лица со степенью защиты не ниже 30.
При этом она отметила, что степень SPF-защиты нужно подбирать индивидуально. Так, если на лице много родинок, веснушек или кожа быстро обгорает, то уровень защиты должен быть 50–70. По словам специалиста, крем лучше всего наносить за 20 минут до выхода на улицу и обновлять слой согласно инструкции на упаковке.
"Доктор 24": весенний уход за кожей
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