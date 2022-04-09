Врач рассказала, когда нужно перейти на весенне-летний уход за кожей

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При стабилизации плюсовой температуры в середине апреля необходимо перейти на весенне-летний уход за кожей, рассказала врач-дерматовенеролог, завотделением косметологии Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии Полина Колчева.
"Нюансы ухода зависят от типа кожи и сопутствующих заболеваний, таких как акне. Но при нормальной коже следует больше отдавать предпочтения более легким средствам – флюиды, легкие крема, от жирных основ в уходе мы уже можем отступать", – сказала Колчева РИА Новости.
Дерматолог призвала не забывать о SPF-защите, степень которой к лету должна быть не меньше 50. По ее словам, наносить солнцезащитные крема нужно каждый день, вне зависимости от пребывания в помещении или на солнце. Делать это нужно за полчаса до выхода из дома.
Для сухой и чувствительной кожи Колчева посоветовала уходовый крем, а для жирной и раздраженной – лосьон. Также врач рекомендовала использовать крем для рук после каждого контакта с водой, поскольку она может вызывать пересушивание, раздражение и высыпания.
При этом бальзамом для губ можно пользоваться только при необходимости.
"Но если пациенты склонны к появлению сухости, шелушения в области губ, это может говорить о том, что не хватает микроэлементов, витаминов, возможно витаминов А, Е, F, кроме того, сухость губ может быть симптомом некоторых заболеваний. В аптечных сериях существуют бальзамы для губ, которые содержат эти микроэлементы", – добавила Колчева.
Ранее врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина рассказала, что весеннее солнце не создает опасность получения ожогов кожи, но ультрафиолет способствует появлению злокачественных заболеваний и приводит к раннему старению.
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