Врач рассказала, когда необходимо использовать солнцезащитный крем для лица

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Солнцезащитный крем для лица со степенью защиты не ниже 30 нужно использовать с марта по сентябрь, независимо от погоды, рассказала врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова.

"Заботиться о коже лица нужно круглый год, а не только летом. Зимой использовать солнцезащитный крем необходимо, если вы проводите много времени на солнце (например в горах). Весной его нужно включать в обязательный уход начиная с марта и до конца сентября, причем делать это не только во время солнечной погоды", – рассказала Климова Агентству "Москва".

Врач отметила, что степень SPF-защиты нужно подбирать индивидуально. Так, если на лице много родинок, веснушек или кожа быстро обгорает, то уровень защиты должен быть 50–70.

По словам специалиста, крем лучше всего наносить за 20 минут до выхода на улицу и обновлять слой согласно инструкции на упаковке.

Ранее врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина рассказала, что весеннее солнце не создает опасность получения ожогов кожи, но ультрафиолет способствует появлению злокачественных заболеваний и приводит к раннему старению.

