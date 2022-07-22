Стали известны детали открытия магазинов Mango в РФ

TACC/Александра Краснова

Бренд одежды Mango планирует возобновить работу своих торговых точек на месте магазинов Marks&Spencer, развитием которых в РФ занималась турецкая компания Fiba Retail, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

При этом число магазинов в настоящее время обсуждается. По данным издания, первые торговые точки могут начать работать в торгово-развлекательном комплексе "Гагаринский" в Москве.

Ранее стало известно, что Mango может возобновить работу в торговом центре "Атриум" в июле.

До этого сообщалось, что бренд одежды Mango решил окончательно уйти из России.

Отмечалось, что сеть уже договорилась с несколькими партнерами о передаче магазинов, которые в дальнейшем станут франшизами. При этом в компании планируют сохранить 800 рабочих мест.

