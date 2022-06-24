Магазин Mango откроется в "Атриуме" в июле

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Магазин бренда одежды Mango возобновит работу в торговом центре "Атриум" в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ТЦ Павла Чекрыжова.
"В первых числах июля откроем магазин с их партнером. Очень ждем", – отметил Чекрыжов.
В пресс-службе ТЦ "Авиапарк" также ожидают возобновления работы торговой точки. В то время как в Avenue SouthWest магазин бренда не закрывался, так как изначально работал по франшизе.
Как подчеркнул президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, список торговых центров, где откроются магазины Mango, в настоящее время согласовывается. По его словам, данный список сократится, так как "некоторые ТЦ уже нашли новых арендаторов на их место".
Ранее сообщалось, что бренд одежды Mango решил окончательно уйти из России.
Сообщалось, что сеть уже договорилась с несколькими партнерами о передаче магазинов, которые в дальнейшем станут франшизами. При этом в компании планируют сохранить 800 рабочих мест.
Бренд Mango продаcт свои магазины российскому бизнесу
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