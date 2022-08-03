Названы самые популярные направления для путешествий летом на поезде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самым востребованным направлением среди россиян для путешествий летом на поезде стал маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Такие данные приводит сервис "Туту.ру", передает РИА Новости.

Указывается, что данное направление интересует 8,6% пассажиров. Средняя стоимость билета – 3,4 тысячи рублей.

На втором месте по популярности маршрут из Москвы в Анапу. Средний чек за билет – 4,7 тысячи рублей. На третьем месте – маршрут из Краснодара в Адлер. Расходы на такую поездку в среднем составят 1,2 тысячи рублей.

Также отмечается, что чуть реже россияне покупают билеты из Москвы в Нижний Новгород, Казань, Новороссийск, Симферополь, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются поездки в Белоруссию, в частности, в Минск и Брест, а также в Абхазию – Сухум и Гагру.

Ранее аналитики сервиса Aviasales рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов. Эксперты выяснили, что приобретать билеты на самолеты иностранных компаний при росте доллара выгоднее до среды.

