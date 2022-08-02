Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов

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Аналитики сервиса Aviasales выяснили, что приобретать билеты на самолеты иностранных компаний при росте доллара выгоднее до среды. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали более 400 миллионов поисковых запросов пользователей и пришли к выводу, что время суток и день недели на цену, как правило, не влияет.

"Единственное исключение — периоды, когда курс доллара резко растет. В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. <...> Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели", – говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительно сэкономит бюджет покупка авиабилета с вылетом в летний период за 15–25 дней до поездки, осенью – за 30–60 дней, а зимой и весной – за 2–3 месяца.

Аналитики также отмечают, что если цена на авиабилет упала, то нет смысла ждать еще большего снижения. Согласно исследованию, у 71% билетов при следующем скачке цен стоимость заново вырастает.

Ранее сообщалось, что Росавиация направила в ФАС предложение повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний. Эксперты, в свою очередь, допустили, что это может привести к небольшому росту цен на авиабилеты.

