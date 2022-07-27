"Аэрофлот" начал продавать билеты на Пхукет

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Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования перевозчика.

Известно, что вылет первого рейса на Пхукет состоится из московского аэропорта "Шереметьево". За бронирование по тарифу с ручной кладью придется отдать от 36,7 тысячи рублей. Стоимость билетов с багажом начинается от 38,9 тысячи рублей за человека.

В расписании уточняется, что вылет данного рейса запланирован на 20:55 30 октября. В пути самолет проведет чуть более 9 часов. Планируется, что перелеты в Таиланд будут осуществляться ежедневно на Airbus A330-300.

В пресс-службе компании подтвердили возобновление авиасообщения с Таиландом.

"С 30 октября мы запускаем "зимние" прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы", – говорится в сообщении перевозчика.

На фоне новости о возобновлении авиасообщения с Пхукетом российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд. Представители отрасли ожидают ажиотажный спрос на данном направлении, передает РИА Новости.

Так, продажу туров уже открыли такие туроператоры, как Tez Tour, "Интурист" и "ПАКС".

"Таиланд сейчас является одним из очень немногих доступных нашим соотечественникам вариантов среди азиатских стран, спрос на отдых здесь сдерживали только отсутствие прямого авиасообщения со страной и, как следствие, высокая стоимость имеющихся вариантов перелета", – рассказали в Tez Tour.

В свою очередь, руководитель коммерческого подразделения "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов отметил, что спрос на туры в Таиланд в настоящий момент остается стабильным. Он уточнил, что большинство представителей отрасли готовились к возобновлению продаж, ожидая, удастся ли договориться российской и тайской сторонам о возобновлении прямого авиасообщения.

"В течение часа-полутора на сайте компании появятся туры на "Аэрофлоте". Началась работа над контрактом с "Аэрофлотом" по блочной перевозке на весь период полетной программы: с 30 октября и до 20 марта", – рассказала заместитель гендиректора по продвижению "ПАКС" Любовь Чучмаева.

Она уточнила, что в компании надеются в ближайшее время предоставить туры с фиксированной ценой.

Ранее стало известно, что власти Таиланда хотят возобновить прямое авиасообщение с Россией и рассматривают возможность сотрудничества местных банков с российской платежной системой "Мир".

Уточнялось, что прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет уже появились в зимнем расписании "Аэрофлота". Однако, по состоянию на 25 июля, продажи начаты еще не были. При этом у Ассоциации туроператоров России появились сведения, что планы по возобновлению рейсов в РФ к предстоящему зимнему сезону есть и у таиландской Thai Airways.

