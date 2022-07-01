В Таиланде упростили правила для туристов. Теперь не нужно загружать личные данные в систему Thailand Pass, а страховка для лечения коронавируса отменяется.

Ранее для въезда в страну требовали полис с покрытием в размере 10 000 долларов. Однако для посещения королевства по-прежнему нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

