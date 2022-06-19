Tez Tour увеличит частоту рейсов в Египет с 23 июня

Туроператор Tez Tour c 23 июня увеличивает частоту рейсов в Египет. В июле вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться ежедневно.

Тем временем путевку в Турцию найти и забронировать сегодня проблематично. В АТОР заявили о дефиците туров на ближайший месяц.

Какую страну выбрать для отдыха? И что с ценами на популярные зарубежные курорты? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

