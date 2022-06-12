Новые правила Минтранса сделали навигацию на Москве-Реке более удобной и безопасной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минтранс России утвердил изменения в правилах движения и стоянки судов в Московском бассейне внутренних водных путей. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, экскурсионно-прогулочные суды по Москве-реке будут осуществлять движение строго в соответствии с согласованным расписанием и по понятным маршрутам.

Кроме того, столичный Дептранс разработал цифровую платформу для подачи заявок и бронирования причального времени, что предотвратит путаницу и хаос у причалов.

Приказом также предусмотрена возможность оставлять суда у причалов или в специально оборудованных местах стоянки на ночь во избежание появления "кладбищ мертвых судов".

Также приоритет передвижения будет предоставлен пассажирским судам, которые приводятся в движение электродвигателем с питанием от аккумуляторных батарей. Уточняется, что это будет предоставлять собой подобие выделенной полосы для автобусов.

Ранее сообщалось, что сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики "Суда сюда!" запустили в Москве.

На данный момент портал работает в тестовом режиме, его функционал будут обновлять в течение всего сезона, до сентября. Для покупки билета понадобится выбрать дату, категорию поездки, время и причал отправления. Билет с QR-кодом придет на почту, на борту его отсканируют.

