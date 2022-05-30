Сервис для покупки билетов на речные маршруты запустили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики "Суда сюда!" запустили в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сервис "Суда сюда!" – это часть единой билетной системы московского транспорта. Он дает пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам – продавать билеты без посредников", – говорится в сообщении.

На данный момент портал работает в тестовом режиме, его функционал будут обновлять в течение всего сезона, до сентября. Для покупки билета понадобится выбрать дату, категорию поездки, время и причал отправления. Билет с QR-кодом придет на почту, на борту его отсканируют.

Для москвичей уже доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал – Химки. Позднее появятся еще восемь маршрутов.

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят, в результате чего сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров.

Так, 44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД будут следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов.

