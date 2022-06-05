Собянин рассказал о ходе реконструкции Южного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция Южного речного вокзала в Нагатинской пойме продолжается, в настоящее время специалисты восстанавливают декоративные элементы его фасада, сообщил Сергей Собянин.

"Мы полностью обновляем здание, не забывая об исторических деталях. На фасад вскоре вернутся пять уникальных женских скульптур – символ Москвы как "порта пяти морей". Сейчас специалисты стараются восстановить каждый элемент фигур", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Собянин напомнил, что Южный речной вокзал почти 25 лет не работал по прямому назначению. В разные годы в здании располагались магазин детских игрушек и автомобильный рынок.

"Реконструкция вокзала еще не закончена, но этим летом с его причала можно отправиться в круизы", – отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый этап работ по реконструкции Южного речного вокзала, предусматривающий капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории, планируют завершить осенью. Оставшаяся территория будет благоустроена к 2023 году после ввода в эксплуатацию коммерческой застройки вблизи вокзала.