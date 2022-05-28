Москвичам рассказали, куда можно отправиться с причала Южного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Этим летим жители столицы могут с причала Южного речного вокзала отправиться в путешествие до Коломны, Рязани, Елабуги, Касимова, Константиново и Павлово, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Теперь у нас в 3 раза больше направлений для самого яркого отдыха с запахом речной свежести и атмосферой невероятных приключений", – говорится в сообщении.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что два года назад был реконструирован Северный речной вокзал.
"Два года назад мы реконструировали Северный речной вокзал – он сразу стал главным портом столицы и новым любимым местом отдыха москвичей. В этом сезоне мы ожидаем, что к его причалам подойдут около 100 теплоходов, на них можно будет отправиться в круиз в 40 городов России", – отметил он.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в 2022 году формат прогулочных речных перевозок обновят, в результате чего сервис станет удобнее и безопаснее для пассажиров. Так, 44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Специалисты ЦОДД будут следить за техническим состоянием причалов, водной акваторией и формировать расписание прогулочных маршрутов.
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