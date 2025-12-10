Variety: Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации "Мастера и Маргариты"

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Джонни Депп присоединится к актерскому составу адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщает журнал Variety.

По данным журналистов, американский актер сыграет главную роль в будущей ленте, а также выступит в роли ее продюсера.

Данный проект, который станет первой англоязычной экранизацией классического произведения русской литературы, был представлен на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.

На данный момент у фильма нет режиссера. Однако известно, что продюсированием займется студия IN.2 Film, принадлежащая Деппу. Съемки картины планируют начать в конце 2026 года.

Среди будущих ролей Деппа также может появиться капитан Джек Воробей, благодаря образу которого актер и стал широко известен публике, из серии фильмов "Пираты Карибского моря".

Продюсер новой кинокартины Джерри Брукхаймер заявил, что артист может вернуться в проект, если ему понравится то, как будет прописан персонаж.

При этом ключевым фактором в возвращении Деппа в "Пиратов Карибского моря" станет сценарий. Продюсер при этом отметил, что хотел бы видеть актера в новой части фильма.