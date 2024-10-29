THR: Джонни Депп и Пенелопа Крус сыграют в триллере от продюсеров "Джона Уика"

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Джонни Депп и Пенелопа Крус могут сыграть в новом триллере Day Drinker от студии Lionsgate, передает THR.

Сюжет триллера повествует о бармене на борту круизного лайнера и загадочном постояльце. Герои фильма оказываются втянуты в преступную схему.

Режиссером Day Drinker выступит Марк Уэбб, который известен по фильмам "500 дней лета", "Новый Человек-паук". Над сценарием работал Зак Дин ("Война будущего"), а продюсерами станут Бэйзил Иваник и Эрика Ли, курирующие франшизу "Джон Уик". Оданко точная дата релиза пока не названа.

Для Деппа и Крус этот фильм станет четвертым совместным фильмом после "Кокаина", "Пиратов Карибского моря: На странных берегах" и "Убийства в Восточном экспрессе".

Ранее стало известно, что режиссер Дэвид Финчер подготовит ремастеринг "Бойцовского клуба". Это позволит представить фильм в разрешении 4K Ultra HD. Кроме того, Финчер готовит остросюжетный фильм жанра вестерн "Биттеррут". Сценаристом фильма выступил Майкл Джилио.