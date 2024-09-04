Дэвид Финчер работает над новым вестерном для Netflix

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Режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер готовит остросюжетный фильм жанра вестерн. Название будущего проекта – "Биттеррут". Об этом сообщает портал What’s On Netflix.

Сценаристом фильма выступил Майкл Джилио. Текст ленты входил в "черный список" лучших неопубликованных сценариев 2008 года.

В центре сюжета "Биттеррута" – пожилой фермер, чьи сбережения были похищены ворами. Герой решает вернуть свои деньги, грабя банки и выслеживая похитителей. Параллельно мужчину пытается поймать шериф, который является его сыном.

По данным портала, грядущая лента будет похожа на вестерн 1992 года "Непрощенный" режиссера Клинта Иствуда. На главные роли уже выбраны актеры, с ними начали переговоры.

В прошлом году на Netflix вышла другая работа Финчера под названием "Убийца". Сюжет фильма разворачивается вокруг профессионального киллера, который сталкивается с личностным кризисом. Премьера картины состоялась в рамках 80-го Венецианского фестиваля в Италии.