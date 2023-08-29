В Сети появился первый тизер к новому фильму Дэвида Финчера "Убийца"

Видео: YouTube/Netflix



Netflix опубликовал первый трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Убийца", который выйдет в прокат лишь в некоторых кинотеатрах с 10 ноября.

По сюжету киллер, который был лучшим в своем деле, столкнулся с личностным кризисом.

"После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой", – сказано в синопсисе фильма.

Режиссером триллера стал известный постановщик Дэвид Финчер, который прославился благодаря таким кинокартинам, как "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". Главные роли в "Убийце" сыграли Майкл Фассбендер, который известен по фильмам "Люди Икс" и "Стив Джобс", а также Тильда Суинтон, снимавшаяся в "Хрониках Нарнии" и "Докторе Стрендже".

Премьера кинокартины пройдет в рамках 80-го Венецианского фестиваля в Италии.

Ранее Netflix опубликовал полный трейлер нового проекта под названием "Мятежная Луна" от режиссера Зака Снайдера, который вдохновился во время съемок фильма франшизой "Звездные войны". В трейлере можно увидеть яркие космические битвы, инопланетян и нетипичные для "Звездных войн" световые мечи.

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