Режиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть "Дюны"

Фото: Кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures, Villeneuve Films, Warner Bros.

Канадский режиссер Дени Вильнев сообщил, что хочет снять третью часть "Дюны". Об этом он рассказал в интервью журналу Empire Magazine.

По его словам, он хотел бы и дальше "исследовать пустынную планету", созданную Фрэнком Гербертом, в третьей части по мотивам "Дюны".

"Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта", – отметил он.

Ранее стало известно, что премьеру сиквела "Дюны" перенесли на март 2024 года. Решение об этом приняла кинокомпания Warner Bros. По предварительным данным, выход фильма теперь намечен на 15 марта 2024 года.

Съемки второй части картины начались в Будапеште в июле. Первая часть фильма вышла в кинотеатрах 3 сентября 2021 года. Она собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

Вышел первый трейлер сиквела "Дюны"