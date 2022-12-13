Хаяо Миядзаки выпустит новый анимационный фильм летом 2023 года

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision

Летом 2023 года в мировой прокат выйдет новый полнометражный анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки под названием "Как поживаете?" Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японского кинодистрибьютора Toho.

Премьера новой картины легендарного аниматора запланирована на 14 июля.

Отмечается, что сюжет фильма будет основан на одноименном романе писателя Есино Гэндзабуро 1937 года. Книга рассказывает историю 15-летнего мальчика, ищущего духовное развитие в условиях бедности.

Последний полнометражный фильм аниматора "Ветер крепчает", посвященный истории японского инженера Дзиро Хорикоси, вышел в 2013 году. В то время Миядзаки планировал, что эта картина станет последней в его карьере, однако вскоре режиссер объявил о работе над новым проектом.



В кинотеатрах начали показывать мультфильм от Миядзаки "Ветер крепчает"

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