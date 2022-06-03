В кинотеатрах начали показывать мультфильм от Миядзаки "Ветер крепчает"

На больших экранах показывают последний полный метр от Хаяо Миядзаки "Ветер крепчает". Это история Дзиро Хорикоси – реального японского инженера.

Дзиро с детства мечтает о полетах, но стать пилотом ему не суждено из-за его близорукости. Однажды во сне герой встречает кумира – итальянского авиаконструктора Капрони, и тот вдохновляет мальчика на создание самолетов.

Очень скоро Хорикоси сам становится известным авиаинженером. Но минуты славы приходятся на Вторую Мировую. Поэтому творения Дзиро сеют смерть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.