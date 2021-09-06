На Винзаводе открылась выставка Алексея Бегака

06 сентября, 22:30
"Идеальная комната" открыта в галерее "Файн арт" на Винзаводе. Такое название получила выставка художника, дизайнера и телеведущего Алексея Бегака.
Экспозиция выполнена в виде комнаты, где каждый предмет – картины, мебель, цветы – имеет особый смысл. Посетители могут не просто полюбоваться произведениями художника, а по-настоящему погрузится в творческую атмосферу.
"Каждый художник может придумывать идеальное пространство. Оно может существовать в реальности или нет. Вот такое название возникло. Идеальная комната. Одна картина, которая стоит на постере этой выставки. Это реальная комната. Это идеальное название", – пояснил автор проекта Алексей Бегак.
Он широко известен как телеведущий, однако помимо этого занимается архитектурой и фотографией. И это уже не первая его выставка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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