Франция освободит якобы следовавший из России танкер GRINCH

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Франция освободит задержанный нефтяной танкер GRINCH, который якобы следовал из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова французского лидера Эммануэля Макрона.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон уточнил, что решение принято в соответствии с национальным законодательством.

О задержании судна французскими ВМС в нейтральных водах Средиземного моря стало известно 22 января. Танкер подозревался в нарушении международных санкций и использовании фальшивого флага.

По данным морской префектуры Франции, GRINCH следовал из Мурманска и был перенаправлен в порт для проверки. При этом посольство России в Париже не было уведомлено французскими властями ни о факте задержания, ни о составе экипажа.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточняла, что судовладельцем судна является компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, а экипаж состоит из граждан Индии. Таким образом, у корабля нет какой-либо связи с РФ.